Jovem é socorrida pelo Samu com suspeita de fratura no joelho após queda de moto

Uma jovem, 22 anos, ficou ferida após cair de moto na tarde desta sexta-feira (22) no Jardim Guanabara, em Rondonópolis-MT. Ela foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levada ao Hospital Regional.

A motociclista seguia pela rua Barão do Rio Branco quando perdeu o controle da direção ao passar por um quebra-molas. Na queda, a jovem teria batido o joelho no chão.

A equipe do Samu foi chamada e socorreu a motociclista. Ela estava com várias escoriações pelo corpo e com suspeita de fratura no joelho. Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi levada ao Hospital Regional.