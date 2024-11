Mato Grosso Afro Fashion Day celebra Dia da Consciência Negra

À véspera do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, ocorre em Cuiabá a 4ª edição do Mato Grosso Afro Fashion Day, desfile que coroa o projeto social de formação que atendeu 50 jovens e adultos negros de baixa renda. Será no dia 19 de novembro, às 19h30, na Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam) e a entrada são duas caixas de leite.

Os objetivos do “Mato Grosso Afro Fashion”, idealizado pelo produtor cultural Marcelo Rondon, são promover inclusão social, valorizar a cultura e a beleza afro, combater o racismo e contribuir com a carreira profissional de jovens e adultos afrodescendentes. “O projeto deixou de ser apenas de passarela e de qualificação de modelos e passou a ampliar suas ações na área do desenvolvimento pessoal e networking”, explicou o idealizador, citando como exemplos dicas de comportamento, como se portar em tempos de projeção digital e etiqueta.

O curso também contou com qualificação em tranças afro, em modelo e manequim, em etiqueta social, em dança afro, além de palestras com médicos e grandes nomes da moda. A formação foi de três meses, no Palácio da Instrução.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Brasil, com patrocínio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel/MT). Tem também apoio da Assembleia Social, do Programa Ser Família, da Água Puríssima, da Cervejaria Haus Bier, da Amam, da Clínica Vioto Cuiabá, da Zen Food, da loja Mundo da Lua, da Gauss Vision Care, do SBT Cuiabá e da Rondon Models Agency. A primeira-dama de Mato Grosso, Virgínia Mendes, e o deputado estadual Paulo Araújo são padrinhos do evento.

“Enaltecer a cultura e a beleza afro é prioridade em qualquer época do ano, principalmente no Mês da Consciência Negra. O Mato Grosso Afro Fashion é um projeto já consolidado e que nos mostra um caminho de empoderamento que contribui para a mudança dos paradigmas sociais”, comentou a superintendente da Assembleia Social, Dani Paula Oliveira.