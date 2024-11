Mauro Mendes sugere boicote ao Carrefour e manda recado: “Não compro mais nas lojas deles”

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), anunciou uma ação firme contra as redes Carrefour e Atacadão, após declarações de Alexandre Bompard, CEO do grupo francês, sobre a carne proveniente do Mercosul, bloco formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mendes considera as falas como ataques à imagem do Brasil e afirmou que não deixará isso passar despercebido.

Mendes destacou que o Carrefour, no Brasil, também é dono da rede Atacadão e possui uma forte presença em várias cidades do país e reiterou que a decisão do Carrefour é uma afronta à economia brasileira e, em particular, ao setor agropecuário, que é uma das principais forças econômicas de Mato Grosso e do Brasil.

“Quero dizer ao senhor Carrefour, ao diretor geral desta empresa, que ele tem sim o direito de comprar de quem ele quer pra mandar produto lá para França. Mas que nós brasileiros também tamos o mesmo direito. Nós também podemos comprar de que nós quisermos. Eu acho que não é justo alguém nos tratar dessa forma e a gente não dar a eles aquilo que é muito conhecido, inclusive internacionalmente, que é a chamada Lei da Reciprocidade, do que jeito que você me trata, eu posso também te tratar. Então se o Brasil não serve para vender carne pra eles, então eles não servem pra vender produtos franceses a até porque não dizer que essa empresa não deveria ser bem vista aqui no nosso país”, declarou.