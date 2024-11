Motociclista fica ferida após colisão com caminhonete em cruzamento

Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo uma moto e uma caminhonete, nesta terça-feira (19), no cruzamento da rua Vitória Régia com a rua Veneto, em Primavera do Leste-MT.

De acordo com informações apuradas pela equipe da TV Primavera, a motociclista seguia pela rua Vitória Régia quando a caminhonete entrou no cruzamento. Na tentativa de evitar a colisão, a vítima perdeu o controle, caiu e acabou atingindo o veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar os primeiros socorros ainda no local.

A motociclista foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve uma lesão no braço direito e deverá passar por exames complementares, incluindo raio X.