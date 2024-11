Motorista de ônibus morre e 12 passageiros ficam feridos após colisão na MT-010

O motorista de um ônibus identificado como Edio da Silva Souza morreu e 12 passageiros ficaram feridos após um acidente no Km-05, na Estrada da Guia, na MT-010, na madrugada desta sexta-feira (22), em Cuiabá-MT. O ônibus bateu na traseira de uma carreta que estava parada na pista após possivelmente apresentar problemas mecânicos. Chovia no momento do acidente.

Conforme informações, o ônibus estava com 26 passageiros. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista do ônibus ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu ainda no local.

Segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta disse que o veículo apresentou problemas mecânicos e por isso, parou na via. Ele desceu do veículo para sinalizar a pista e voltou para a cabine, momento em que sentiu o impacto da colisão. Ao descer da carreta, viu que o ônibus havia batido na traseira da carreta.

A equipe do SAMU foi acionada e socorreu as vítimas que foram encaminhadas para o hospital municipal de Cuiabá.

Equipes da Polícia Civil e Politec também compareceram na ocorrência.