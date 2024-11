Mulher atacada pelo marido com golpes de marreta e picareta na cabeça morre no Hospital Regional

Francisca Pereira da Silva, de 38 anos, que foi brutalmente atacada com golpes de marreta e picareta na cabeça, na noite desta quarta-feira (20), em uma residência, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional, na manhã desta quinta-feira (21), em Rondonópolis-MT. A informação da morte da vítima foi repassada oficialmente pela Polícia Militar (PM). O suspeito do crime, de 57 anos, que é o marido da vítima, está foragido.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), a mulher foi agredida e arrastada para fora de casa.

No BO consta ainda que o filho da vítima mora ao lado da casa da mãe. Ele tentou impedir as agressões e chegou a arrombar a porta da casa, mas o suspeito continuou espancando a mulher.

Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta.

O SAMU foi acionado e a mulher foi encaminhada para o Hospital Regional, onde não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado.