Prefeito eleito Abilio Brunini participa de reunião com representantes do Sistema Comércio de Mato Grosso

Para tomar conhecimento das ações desenvolvidas pelo Sistema Comércio de Mato Grosso, o presidente José Wenceslau de Souza Júnior convidou o prefeito eleito por Cuiabá, Abilio Brunini, para uma reunião na sede da entidade. O encontro contou com a presença de representantes do Sesc e Senac no estado e de parte do conselho das entidades, que aproveitaram a oportunidade para destacar as ações realizadas na capital do estado.

“Temos muito a somar com a Prefeitura de Cuiabá e, assim, contribuir com o desenvolvimento da nossa capital. O Sistema Comércio de Mato Grosso já realiza muitas ações sociais na capital, estamos ampliando nossa atuação para oferecer ainda mais serviços de qualidade para a população cuiabana”, destacou Wenceslau Júnior.

O encontro também teve o objetivo de discutir projetos e demandas essenciais para o fortalecimento do comércio da capital, além de debater possíveis parcerias que beneficiem o município, por meio das ações desenvolvidas pelo Sistema Comércio, além do setor comercial na capital.

O prefeito eleito reforçou o papel da prefeitura para o próximo mandato, que é de desburocratizar as instituições públicas para acelerar o processo de crescimento da capital. “Tudo que for possível por parte da prefeitura e que possibilite ao Sistema Fecomércio, Sesc e Senac ampliar e acelerar sua atuação dentro da capital, assim será feito. Acredito que vamos trabalhar em conjunto em muitas ações destinadas à sociedade cuiabana”.

Avanço na infraestrutura

Ainda na reunião, Abilio aproveitou a oportunidade para destacar o papel do Governo do Estado nos avanços estruturais presentes na capital, mas chamou atenção pela falta de informação quanto à implantação do novo modal de transporte público e o impacto para os comerciantes das regiões afetadas pelas obras.

“É um investimento muito bem-vindo para a capital, mas que precisa ser mais bem comunicado aos comerciantes das regiões afetadas pelas obras, uma vez que afetará o sistema de estacionamento nos canteiros das avenidas que receberão o BRT. A nossa gestão não será omissa com as demandas de nenhuma classe, pois queremos ser transparentes com tudo e todos, mostrando o que, de fato, deve ser de conhecimento da população cuiabana”, disse Abilio.

Participaram da reunião o vice-presidente da Federação e presidente do Secovi-MT, Marco Pessoz, o superintendente, Igor Cunha, o diretor jurídico, André Stumpf, e a diretora de Comunicação do Sistema Comércio, Thielli Ehlert. Também estavam presentes o diretor regional do Senac, Edson Dahmer, e o diretor de Operações do Sesc Mato Grosso, Carlos Kempa, representando o diretor regional do Sesc, Allan Serotini. Por parte do conselho, marcaram presença Jodeon Sampaio (Sindióptica-MT), Junior Vidotti (Sincalco-MT), Paulo Backes (Sincad-MT), Kassio Catena (Sincovaga-MT), Geraldo Prado (Sincotec-MT) e Roberto Santos (Sincofarma-MT).