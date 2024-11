Prefeitura de Rondonópolis realiza eventos em comemoração ao Dia da Conscicência Negra

As comemorações no Dia da consciência Negra, nesta quarta-feira (20) iniciou pela manhã em Rondonópolis, e segue por todo o dia.

O Prefeito José Carlos do Pátio, secretários e vereadores compareceram no Centro Cultural do Casário, antes da abertura de cerimônia teve um café da manhã.

As comemorações seguem com Audiência Solene, palestras com as professoras Ana Rúbia e Priscila O.X da Universidade Federal de Rondonópolis e também com o Dr. Antuérpio Dias.

As 11h, acontecerá a apresentação da maior roda de capoeira de Mato Grosso.

Em seguida será servido almoço para todos presentes no local.

No fim da tarde, terá apresentações artísticas, com dança, música e performance e finalizando o evento com a escolha de Miss e Mister beleza negra.