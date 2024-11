RAM é na Sunauto | Empresa chega em Rondonópolis como destaque do Centro-Oeste

Uma noite marcada por expectativas e o fortalecimento de um grupo e de uma marca que a cada dia cresce no Brasil. Nesta terça-feira (19), chegou oficialmente em Rondonópolis, o Grupo Sunauto, representante da RAM.

O gerente regional do Grupo Sunauto em Mato Grosso, Rodrigo Flecha, falou da realização em ser inaugurada a empresa na cidade e complementou que é a maior e mais moderna operação da região do Centro-Oeste. “O Grupo Sunauto tem quase 30 anos no mercado automotivo e está inaugurando essa unidade em Rondonópolis é uma satisfação. Acreditamos que o sucesso de uma empresa está diretamente ligado à satisfação dos nossos clientes. Por isso, trabalhamos incansavelmente para oferecer a melhor experiência em vendas, pós-vendas e serviços”, destacou Rodrigo.

As vantagens de uma caminhonete Ram incluem motor poderoso, excelente desempenho e características luxuosas. O motor tem alta potência e torque, tornando-o excelente para o trabalho. Além disso, as caminhonetes Ram são conhecidas por seu design imponente e robustez.

Rodrigo Flecha acrescentou ainda que agora o cliente tem o lugar certo para manutenção do seu veículo. “Nossa empresa veio para preencher um espaço de procura de serviços voltados para esse tipo de veículo, e que precisava de serviço de qualidade. Agora o rondonopolitano tem o lugar certo”, afirmou o gerente regional.

Vale ressaltar, que a Sunauto está localizada na Avenida Presidente Médici, 3655, no bairro Cidade Salmen.