Rondonópolis elege Miss & Mister Beleza Negra 2024

As festividades comemorativas alusivas ao feriado do Dia da Consciência Negra, se encerraram com a realização da 16ª edição do Concurso de Beleza que elegeu na noite de ontem (20) nas dependências do Casario a Miss e o Mister Beleza Negra da cidade de Rondonópolis.

Os vencedores receberam flores, troféus, faixas e uma premiação em dinheiro. Três candidatas foram eleitas entre as 14 selecionadas.

A primeira colocada e vencedora do campeonato da beleza, foi a garota Emanoelle Coutinho. A segunda colocada foi a garota trans – Railly Rodrigues e a terceira colocada Larissa Cury.

Já entre os três candidatos escolhidos, Dudu Danilo, sagrou-se campeão recebendo a maioria dos votos dos jurados. O segundo colocado, foi o candidato Vitor e o terceiro Leonardo.

A premiação em dinheiro para os vencedores foi estabelecida com valor de R$ 4 mil para o dois primeiros lugares (Miss e Mister); R$ 3 mil para os segundos colocados, e a quantia de R$ 2 mil, para os terceiros lugares.