Rondonópolis |Tornozelado quebra móveis dentro de casa e agride a própria mãe com enforcamento

Um homem foi detido após quebrar móveis da residência e agredir a própria mãe, o fato aconteceu nesta segunda-feira (18), no bairro Jardim Santa Clara, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações da vítima e relatado no Boletim de Ocorrência (BO), seu filho estava agressivo quebrando os móveis e a agredindo com enforcamento.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local encontrou o suspeito dentro da residência. Vale ressaltar que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica que estava desligada.

Diante dos fatos mãe e filho foram encaminhados para a delegacia. A vítima para confecção do BO e o suspeito detido.