Rotam prende mulher em flagrante com porções de cocaína e pasta base

Equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam uma mulher, de 23 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (19.11), em Sorriso. Com a suspeita, os militares apreenderam meio tablete de cocaína e porções da mesma droga e pasta base.

Os policiais estavam em rondas pela Operação Vitae, que busca desarticular ações de facções criminosas, e receberam denúncias sobre um ponto de venda de drogas no bairro São José. De acordo com as informações, uma mulher seria a responsável pelo tráfico de entorpecentes da região.

Os militares foram ao endereço informado e abordaram a suspeita, no momento em que ela chegava na residência. Na revista pessoal, foram localizadas duas porções de pasta base. Questionada sobre os entorpecentes, ela afirmou que sua casa seria local de venda de drogas a mando de uma facção criminosa.

Em seguida, a equipe da Rotam foi para o interior do imóvel da suspeita e localizou a quantidade de meio tablete e 16 pinos de cocaína, e cinco porções de pasta base, além de materiais utilizados para o tráfico.

Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida para a delegacia da cidade para demais providências que o caso requer.

Disque–denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.