Setasc anuncia celebração da 3ª edição do Casamento Abençoado para o início de dezembro

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) anuncia que a 3ª edição do Casamento Abençoado será realizada no dia 08 de dezembro (domingo), no Ginásio Aecim Tocantins.

A ação, coordenada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, por meio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), e executada pela Setasc, é uma iniciativa que visa proporcionar um momento único de celebração para casais que desejam formalizar sua união, com o apoio e a assistência do governo estadual.

A Setasc destaca seu compromisso em oferecer uma cerimônia inesquecível e de qualidade, com toda a estrutura e atenção necessárias para garantir o conforto e bem-estar de todos os participantes.

Este evento é uma oportunidade para fortalecer os laços familiares e sociais, promovendo a dignidade e o respeito a todas as famílias que têm o desejo de oficializar seu casamento de forma abençoada e especial.

Com a realização do Casamento Abençoado, a Setasc reforça seu compromisso em contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e acolhedora, garantindo a todos os cidadãos o direito de celebrar momentos importantes de suas vidas com o apoio e a assistência do poder público.

Nesta edição do Casamento Abençoado, os casais habilitados concorrerão ao sorteio de cinco imóveis que foram ofertados pela MT Par, em parceria com a Construtora e Imobiliária Farias Ltda., Pacaembu Construtora S.A. e Construtora e Imobiliária Paiaguás.