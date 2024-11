Vereador Investigador Gerson é acusado de “infidelidade partidária” por colega do MBD e dispara: “tenho clareza da minha fidelidade”

O advogado Algacyr Nunes da Silva Júnior, filiado ao MDB de Rondonópolis, protocolou no diretório municipal um pedido de abertura de processo ético e disciplinar contra o colega de partido, o vereador Gerson Luiz Moreira (Investigador Gerson).

No documento, entregue ao presidente da sigla local, Rodrigo Metello, o advogado Algacyr alega que “durante as eleições de 2024, ouvi inúmeras denúncias informais que apontavam condutas de infidelidade partidária e vandalismo eleitoral praticado pelo candidato a vereador Investigador Gerson e sua equipe”.

Em outro trecho do texto, Algacyr ainda relata que “verificamos que as condutas éticas irregulares e de infidelidade do vereador e candidato à reeleição Investigador Gerson, marcaram as eleições 2024, colocando o MDB como motivo de piadas nas redes social, com a publicações de diversos memes e conteúdos pejorativos ao partido”.

O processo contra o vereador na comissão de ética do MDB Local precisará ser aprovado pelo presidente do partido, que deverá analisar a denúncia apresentada pelo advogado Algacyr.

Procurado pelo AGORAMT, o vereador diz ter ficado surpreso com a denúncia do colega de partido.

“Estou muito tranquilo, porém recebi com espanto a notícia, pela imprensa, por se tratar de um processo ético. O que causa espanto, é que processo ético, é sigilo, mas os próprios dirigentes do partido deram publicidade. Tenho clareza da minha fidelidade ao MDB, não cometi irregularidades alguma, não infringi os regramentos partidários e tudo isso será demonstrado, seja nesse procedimento interno ou até mesmo na Justiça.”

O Investigador Gerson foi reeleito no dia 8 de outubro com 1.572 votos. Além dele, o MDB elegeu mais três vereadores, são eles: brahim Zaher, Adilson do Naboreiro e Mariuva Valentin.