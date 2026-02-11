A Câmara Municipal de Rondonópolis leva campanha aos bares e reforça combate ao assédio no Carnaval

A Câmara Municipal de Rondonópolis, através da Procuradoria da Mulher e da Família e Escola do Legislativo promove, nesta sexta-feira (13), a partir das 18h, uma ação orientativa da campanha #NãoÉNão nos bares da cidade.

A iniciativa tem caráter educativo e visa reforçar a importância do respeito e do consentimento durante o Carnaval. A equipe levará informações e orientações, destacando que sem consentimento é assédio e que fantasia não é convite.

A Câmara também reforça que casos de violência ou importunação podem ser denunciados pelos canais 100, 180 e 190.

A proposta é contribuir para um Carnaval mais seguro e respeitoso.