Acidente entre carreta e caminhão guincho deixa uma pessoa morta na BR-364; veja o vídeo

Com a força da colisão, a carreta saiu da rodovia e tombou às margens da estrada. Valdeci ficou preso às ferragens e teve o óbito constatado no local pelas equipes de resgate

Por Laíne Macário
Um motorista identificado Valdeci Rodrigues dos Santos, de 57 anos, morreu na quinta-feira (12) após a carreta que conduzia ser atingida por um caminhão guincho na BR-163/364, no km 457, na zona rural de Várzea Grande.

De acordo com informações preliminares, o caminhão guincho seguia pela rodovia quando, ao rodar na pista úmida, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo invadiu a faixa oposta, colidindo frontalmente com a carreta que trafegava no sentido Jangada/Várzea Grande. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o guincho atravessou a pista antes do impacto.

Com a força da colisão, a carreta saiu da rodovia e tombou às margens da estrada. Valdeci ficou preso às ferragens e teve o óbito constatado no local pelas equipes de resgate. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia. O motorista do caminhão guincho não sofreu ferimentos.

 

