Balanço do 5º BPM aponta redução da criminalidade e aumento de ações policiais

O 5º Batalhão da Polícia Militar divulgou o balanço de produtividade referente ao comparativo entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, destacando resultados operacionais e indicadores de segurança pública.

Entre os principais dados apresentados está a redução de 41,51% nos acidentes de trânsito com vítimas, além da diminuição nos crimes patrimoniais, com queda de 24,32% nos roubos e 16,60% nos furtos, números que refletem ações preventivas e intensificação do policiamento.

Por outro lado, houve aumento nas ações repressivas e de combate à criminalidade. O número de mandados de prisão cumpridos cresceu 129,73%, enquanto as apreensões de armas de fogo e simulacros aumentaram 60%. As ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas também apresentaram elevação de 16%, indicando maior atuação policial na identificação desses crimes.

O relatório ainda mostra que foram realizadas 1.066 notificações, com 16 veículos recuperados e 259 veículos apreendidos durante o período analisado.