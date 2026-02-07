Câmara de Rondonópolis publica novo edital de convocação e avança no preenchimento de vagas do concurso público

A Câmara Municipal de Rondonópolis publicou, um novo edital de convocação, na última quarta-feira (4) para os aprovados no concurso público. Com esta nova etapa, que contempla cargos de Agente Administrativo, Analista do Legislativo (Processo Legislativo e Administrativo) e Procurador Jurídico, a atual gestão da Câmara atinge a marca de 50% dos aprovados convocados em apenas um ano de trabalho.

Paulo Schuh, presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, destacou que a atual gestão tem conduzido o chamamento dos aprovados no concurso público de forma responsável e dentro das possibilidades estruturais da Casa.

“Ao longo do primeiro ano de gestão, a Câmara Municipal avançou de maneira gradual no chamamento dos aprovados, sempre respeitando a ordem de classificação, a validade do concurso e a capacidade administrativa e estrutural da instituição,” disse o presidente.

Desde o início de 2025, a Câmara vem organizando os setores e adequando a logística interna para receber os novos profissionais, garantindo que todos tenham a estrutura de trabalho e a formação necessária para o desempenho de suas funções.

O ritmo das convocações acompanha o cronograma de obras, que ganha um novo prédio com entrega prevista para março. A conclusão do prédio e a compra do novo mobiliário, que aguarda o fechamento de licitação, são os passos finais para que a Câmara tenha espaço físico para absorver o restante dos aprovados.

Os candidatos convocados no edital devem ficar atentos aos prazos e à lista de documentos exigidos para a posse, disponíveis no Diário Oficial do Município.