Câmara Itinerante é realizada na Boa Vista e reforça aproximação com a população

A Câmara Municipal de Rondonópolis realizou, na manhã desta quinta-feira (12), a primeira edição de 2026 da Câmara Itinerante, no distrito da Boa Vista. A ação aconteceu próximo a CMEI Augustinho Alves de Oliveira e contou com a presença expressiva de moradores da região.

Além do presidente Paulo Schuh, também esteve presente o vereador Wesley Claudio, acompanhando as atividades.

A programação incluiu atendimento direto à população, coleta de reivindicações e vistoria nos principais pontos apontados pelos moradores, fortalecendo o papel fiscalizador e participativo do Legislativo.

Paulo Schuh destacou a boa aceitação do projeto no ano anterior e a importância da continuidade da iniciativa.

“O primeiro ano foi bem aceito, com aprovação da população. E hoje estamos aqui, vendo que a comunidade da Boa Vista aderiu, participando e trazendo suas necessidades para que possamos tentar atender. É importante a Câmara Itinerante porque estamos aproximando cada dia mais a Câmara da população,” explicou Schuh.

O presidente também ressaltou a importância de levar o Legislativo até as comunidades.

“A população geralmente não pode ir até a Câmara, especialmente aqui da Boa Vista, que fica distante. Por isso estamos trazendo a Câmara até o distrito e vamos levar a outros distritos de Rondonópolis para atender essas demandas que a população necessita,” concluiu o presidente.

Morador há 45 anos da Boa Vista, Paulo Mesquita elogiou a iniciativa e apresentou reivindicações da comunidade.

“Muito bom essa iniciativa da Câmara de estar aqui para ouvir a comunidade. A gente espera que essas reivindicações cheguem até o prefeito e que sejam atendidas”, destacou o morador.

Ele apontou principais demandas apresentadas.

“A principal é a limpeza das ruas e calçada na parte de baixo, onde fica a Escola José Rodrigo. Agora a gente tem que elogiar a prefeitura que fez asfalto nesse tempo, porém deixou de fazer a calçada. Então o asfalto está acabando, porque o mato está entrando dentro do asfalto e acabando com ele. E outra reivindicação é que aqui precisa de uma ambulância,” informou o morador.

As solicitações registradas durante a ação serão encaminhadas para Secretarias competentes.