NINGUÉM SE FERIU

Carreta caçamba carregada com resíduos tomba ao acessar a Rodovia do Peixe em Rondonópolis

Motorista teve apenas escoriações leves e foi encaminhada à UPA; acidente aconteceu durante manobra de entrada na MT-471 e não envolveu outros veículos

Carol Soares
Por Carol Soares
Imagem: WhatsApp Image 2026 02 11 at 07.34.44 Carreta caçamba carregada com resíduos tomba ao acessar a Rodovia do Peixe em Rondonópolis
Carreta tombou na Rodovia do Peixe – Foto: Ana Clara Costa/TV Cidade/AGORAMT

Na manhã desta quarta-feira (11), uma carreta caçamba carregada com resíduos tombou na MT-471, conhecida como Rodovia do Peixe, em Rondonópolis (MT).

De acordo com as informações apuradas no local, o caminhão seguia pela Rua E e, ao tentar acessar a rodovia no sentido Rondonópolis, acabou tombando durante a manobra de entrada na pista.

A motorista, era uma mulher e no momento estava consciente e orientada quando as equipes chegaram. Ela permanecia sentada aguardando atendimento. O Samu esteve no local, prestou os primeiros socorros e a encaminhou para a UPA. Segundo os bombeiros, ela apresentava apenas escoriações leves, felizmente não ficou presa às ferragens e o acidente não foi considerado de alto impacto.

O caminhão tombou sozinho e não houve envolvimento de outros veículos. Apenas o Corpo de Bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência.

