AGENDA 2026

CDL de Rondonópolis reinaugura auditório e prepara empresários locais para palestra sobre reforma tributária

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
FONTE
VIA
Imagem: dbsf CDL de Rondonópolis reinaugura auditório e prepara empresários locais para palestra sobre reforma tributária
Primeiro Integra CDL de 2026 é marcado com a reinauguração do auditório Neles Farias – Foto: Assessoria

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rondonópolis realizou nesta semana a primeira edição de 2026 do Integra CDL, evento mensal voltado à recepção de novos associados e à promoção de networking entre empresários. O encontro marcou também a reinauguração do Auditório Neles Farias, que foi ampliado e agora tem capacidade para 64 pessoas.

Segundo o presidente da CDL, Dr. Leonardo Santos de Resende, a iniciativa fortalece conexões, gera oportunidades de negócios e estimula o crescimento do comércio local.

Outra ação retomada é o Papo de Negócio, que acontece no próximo dia 25 de fevereiro, às 19h, e vai discutir a reforma tributária e os impactos da nova legislação para os empresários. O evento contará com a advogada tributarista Silvia Muchagata e o instrutor Fernando Paz. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo (66) 99969-1290.

Com os projetos, a CDL reforça o compromisso de oferecer suporte, capacitação e oportunidades de desenvolvimento para o setor empresarial da cidade.

