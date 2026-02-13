Polícia Civil através da DHPP prende condenado por furto e tráfico de drogas em Rondonópolis

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, cumpriu mandado de prisão em desfavor de um homem de 43 anos, decorrente de regressão cautelar pelos crimes de furto e tráfico de drogas.

O condenado possui pena restante de 19 anos, 2 meses e 0 dias, a ser cumprida em regime fechado. O mandado foi expedido pela Quarta Vara Criminal de Rondonópolis.

De posse da ordem judicial, a equipe da DHPP iniciou diligências com o objetivo de localizar e prender o foragido.

O indivíduo foi localizado no bairro Jardim Paulista, onde foi abordado e cientificado acerca da existência do mandado de prisão em seu desfavor. Na ocasião, ele informou que utilizava tornozeleira eletrônica, porém relatou que o equipamento estava sem carga há algum tempo.

Após a captura, o condenado foi conduzido à Delegacia de Polícia e apresentado à autoridade policial competente para a adoção das providências legais cabíveis.