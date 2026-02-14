Condutora de Biz sofre fratura na perna após acidente com carro Polo em cruzamento na região central

Uma motociclista sofreu fratura na perna direita e suspeita de fratura no quadril após uma colisão com um carro na região central de Rondonópolis-MT, na manhã deste sábado (14). O acidente envolveu uma Moto Biz e um carro Polo no cruzamento da Rua Otávio Pitaluga com a Avenida Amazonas. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital Regional.

De acordo com informações da motorista do carro Polo, que seguia pela Rua Otávio Pitaluga no sentido Centro/bairro, o sinal de trânsito estava aberto para ela. A condutora relatou que a motociclista teria avançado o sinal vermelho no cruzamento, ocasionando a colisão entre os veículos.

A motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente para prestar esclarecimentos.

A motociclista, após o atendimento inicial foi levada para o Hospital Regional. As autoridades competentes deverão investigar as circunstâncias para determinar a causa exata do ocorrido.