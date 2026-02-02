Conheça Gabriela Botelho, vencedora do Miss Brasil Mundo 2026

A empresária Gabriela Botelho, 25, conquistou o título da 64ª edição do Miss Brasil Mundo no sábado (31), em cerimônia realizada no Teatro Caesb, em Águas Claras (DF)

Natural de Minas Gerais, a modelo representou o estado de Sergipe, superando outras 24 candidatas e agora se prepara para defender o país na etapa internacional do concurso – o mais importante da categoria.

Quem é Gabriela Botelho?

Desde os 4 anos de idade, a vencedora atua no mercado da moda e possuiu formação acadêmica em administração e design de moda. Gabriela já possuiu um histórico marcante nas competições nacionais, em 2021, chegou em terceiro lugar no Miss Brasil Mundo, representando o Espírito Santo.

Além disso, ficou no top 7, em 2023, defendendo o estado de Sergipe na mesma competição. Agora, com a conquista, quebrou um jejum de 62 anos sem vitórias para o estado no concurso.

Em seu discurso, relembrou sua experiência de cinco anos como voluntária em Brumadinho após a tragédia da barragem. Defendeu que a mudança social efetiva não reside em “dar voz” aos vulneráveis, mas sim na disposição da sociedade em ouvir aqueles que já possuem suas próprias vozes, transformando a escuta em ações concretas.

Confira o discurso na íntegra:

“Há sete anos eu descobri meu propósito quando pisei pela primeira vez em Brumadinho, após o rompimento da barragem. Ali foi um trabalho de cinco anos e uma das primeiras coisas que aprendi é que as pessoas nunca precisaram de alguém que fosse voz para aqueles que não tivessem voz. Todos eles têm voz”, começou.

“Hoje eu trabalho como embaixadora das doenças raras na Casa de Maria e não tem nada que fale mais alto do que uma mãe implorando para o mundo ajudar ela a salvar o seu filho. O que vejo hoje que falta na nossa população brasileira é aprender a ouvir, ouvir aqueles que estão gritando exatamente que eles precisam de ajuda”, refletiu.

Ela encerra reforçando o exercício da escuta como o primeiro grande passo para mudanças. “A gente só precisa agir. Se eu posso pedir hoje para vocês é: ouçam. Ouçam o que as pessoas estão pedindo a você. A verdadeira mudança começa exatamente aí. Quando começarmos a ouvir uns aos outros, tenho certeza que nós conseguiremos agir exatamente onde precisa ser feito [de] mudanças no nosso país”.