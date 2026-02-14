Defesa Civil faz alerta de chuvas intensas durante o feriado de carnaval em Rondonópolis

Com o início do período festivo de carnaval, a Defesa Civil está com atenção redobrada visto que a previsão é de chuvas intensas durante todo o feriado prolongado, de sábado (14) até a terça-feira de carnaval, 17 de fevereiro. A população também deve ficar atenta e evitar ficar exposta em casos de chuvas e tempestades.

Os dados verificados nas réguas de medição do nível do rio Vermelho indica uma subida rápida das águas. Na madrugada de sexta-feira (13), em apenas uma hora, a Defesa Civil constatou a incidência de 44 mm de chuva, o que chamou ainda mais a atenção.

Com isso, os órgãos e instituições que trabalham junto da Defesa Civil no controle, resgate e assistência da população, como o Sanear, Secretaria de Infraestrutura, PM e Corpo de Bombeiros, por exemplo, estão sendo acionados para estar de prontidão caso seja necessária alguma ação coletiva neste período.

O coordenador da Defesa Civil do município, Marcelo Cardinal, reforça o alerta para a população: “Afastar-se imediatamente de árvores, postes e estruturas metálicas em caso de aumento repentino dos ventos; evitar estacionar veículos sob árvores; e manter atenção redobrada em praças, parques e calçadas arborizadas”.

As áreas da cidade que tradicionalmente ocorrem alagamentos devem ser evitadas. Outra orientação em caso de queda de galhos ou árvores, é que o cidadão não tente removê-los por conta própria, evitando, assim, possíveis acidentes. Durante tempestades, é importante procurar abrigo seguro em edificações e evitar áreas abertas.

Em casos de alerta a população deve entrar em contato pelo 193 (Corpo de Bombeiros) ou Defesa Civil 99600-0059.