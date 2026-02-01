 
Agora MTEconomiaDesemprego tem menor taxa da série histórica para dezembro e afeta 5,5...
EconomiaManchetesNotícias
DADOS APONTAM

Desemprego tem menor taxa da série histórica para dezembro e afeta 5,5 milhões

Taxa de desocupação caiu para 5,1% no último mês do ano, e índice médio anual foi de 5,6%, também o menor patamar desde 2012

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: R7
VIA
CARTEIRA DE TRABALHO
Carteira de trabalho – Foto: Vinicius Nunes/AgênciaF8/Estadão Conteúdo/R7

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,1% no trimestre encerrado em dezembro, o menor índice da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A pesquisa mostra que 5,5 milhões de brasileiros estavam sem emprego nos três últimos meses do ano. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a taxa teve queda de 1,1 ponto percentual (6,2%).

A população ocupada também bateu recorde na série histórica, com 103 milhões de pessoas no intervalo considerado — contra 101,3 milhões no último trimestre de 2024.

Taxa anual

Em relação aos 12 meses de 2025, a taxa de desemprego caiu 1 ponto percentual e ficou em 5,6%, o menor índice da série histórica.

Além disso, a estimativa anual do número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% em 2025, em relação ao ano anterior, e chegou a 38,9 milhões de pessoas.

Esse também foi o maior resultado da série histórica, com cerca de mais 1 milhão de trabalhadores com carteira assinada. Em 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19, o total de desempregados chegou a quase 14 milhões.

Renda média

O rendimento real habitual de todos os trabalhos também aumentou 5,7% (R$ 192) e chegou a R$ 3.560, em média. Na série histórica da pesquisa, desde 2012, o menor resultado havia aparecido em 2022 (R$ 3.032).

Já o valor anual da massa de rendimento real habitual chegou a R$ 361,7 bilhões em 2025, o maior da série, com alta de 7,5% (R$ 25,4 bilhões) em relação a 2024.

Setorialmente, as atividades que mais expandiram a ocupação foram as de informação, comunicação, financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso