Desemprego tem menor taxa da série histórica para dezembro e afeta 5,5 milhões

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,1% no trimestre encerrado em dezembro, o menor índice da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A pesquisa mostra que 5,5 milhões de brasileiros estavam sem emprego nos três últimos meses do ano. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a taxa teve queda de 1,1 ponto percentual (6,2%).

A população ocupada também bateu recorde na série histórica, com 103 milhões de pessoas no intervalo considerado — contra 101,3 milhões no último trimestre de 2024.