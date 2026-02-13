Desmatamento caiu pela metade em comparação entre 2025 e 2022

O desmatamento na Amazônia Legal em 2025 caiu pela metade se comparado ao ano de 2022. A redução de 50% representa 5.796 km², o que seria uma área semelhante a quatro vezes a cidade de São Paulo.

A taxa de redução foi mensurada pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Ministério do Meio Ambiente.

A Amazônia Legal corresponde a 61% do território do Brasil e abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Parte do bioma também está contemplado no Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.

Em todo o país, a redução do desmatamento é estimada em 32%. Os números de 2026 ainda não foram fechados, mas o indicativo é que sejam maiores, conforme indica a ministra do meio Ambiente, Marina Silva.

“Os dados que nós temos apontam na direção até agora de uma queda em torno de 35% para 2026. É claro que apenas dos primeiros seis meses, mas isso já é uma forte tendência de queda”, disse.

Marina também atribui a queda da desflorestação a ações do governo federal, em conjunto entre órgãos de fiscalização, e reforça a previsão de que o desmatamento ilegal seja zerado até 2030.

“Dos 81 municípios que mais desmatam, 70 municípios já assumiram esse compromisso [contra o desmatamento]. E temos ações concretas com recursos do Fundo Amazônia”, afirma.