Dupla arromba motor de portão, invade casa durante a madrugada e furta joias no bairro Granville; veja o vídeo

Uma residência foi alvo de criminosos durante a madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Granville I, em Rondonópolis-MT. No momento da ação, não havia ninguém no imóvel, já que os proprietários estavam passando alguns dias em uma propriedade rural.

De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, a dupla teria danificado o motor do portão para conseguir acesso ao local e em seguida, arrombado uma janela para entrar na casa. Imagens do sistema de segurança registraram o momento em que os suspeitos invadem a residência.

Entre os objetos furtados estão joias e acessórios de valor, como alianças, anel e pulseiras de ouro. O prejuízo estimado da aliança chega a cerca de R$ 5 mil, conforme relato da vítima às autoridades.

A Polícia o caso e busca identificar os suspeitos. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima às forças de segurança.