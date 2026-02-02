Equipamento de som automotivo é apreendido por poluição sonora na Vila Aurora

Um equipamento de som automotivo foi apreendido pela Polícia Militar Ambiental na tarde do último (1º), por volta das 18h, após a prática de crime ambiental por poluição sonora em via pública, no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis (MT).

A equipe foi acionada pelo comando do policiamento urbano para averiguar uma denúncia de som excessivamente alto em um trecho da Avenida Lions Internacional, nas proximidades de um estabelecimento comercial. No local, os policiais encontraram uma caminhonete com sistema de som ligado em volume elevado, causando transtornos a pedestres e comerciantes da região.

Durante a fiscalização, foi realizada a medição do ruído com um decibelímetro, que apontou 90,8 decibéis. O índice ultrapassa o limite permitido e configura crime ambiental, conforme o artigo 54 da Lei Federal nº 9.605/1998, além de infringir o Código de Posturas do Município de Rondonópolis.

Diante da situação, o responsável pelo veículo foi detido em flagrante. Durante a apreensão do equipamento, houve tentativa de intervenção por parte de populares, o que exigiu apoio da Força Tática para conter o tumulto. Foram utilizados meios de controle moderado para garantir a segurança da equipe e permitir a retirada do material sonoro.

O equipamento apreendido incluía caixas de som, alto-falantes, tweeters e cornetas, que foram encaminhados à delegacia. O condutor do veículo acompanhou a guarnição até a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado para as providências legais cabíveis.