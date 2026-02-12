“Estava só fazendo uma graça”, diz jovem à PM após ser preso por empinar moto e fugir na contramão em Rondonópolis

Um jovem de 18 anos foi detido na noite de quarta-feira (11), após realizar manobras perigosas com uma motocicleta e tentar fugir da Polícia Militar em Rondonópolis. O caso foi registrado por volta das 21h30 e resultou em encaminhamento à delegacia por direção perigosa, desobediência, resistência e falta de habilitação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição realizava patrulhamento pela região central quando flagrou o suspeito conduzindo uma Honda Fan 160 vermelha, empinando o veículo e fazendo gestos obscenos em direção aos policiais.

Foi dada ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor desobedeceu e iniciou fuga, trafegando na contramão por diversas ruas, entre elas Dom Pedro II, Marechal Dutra e Francisco Félix, além das avenidas Cuiabá, Tiradentes e Brasil, colocando em risco outros motoristas e pedestres.

Com apoio de outras equipes, o acompanhamento se estendeu pelos bairros Iguaçu, Granville e Sagrada Família, até que o suspeito foi abordado no bairro Cidade de Deus I, após o pneu da motocicleta colidir contra o meio-fio e estourar, provocando sua queda.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O jovem informou aos policiais que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e alegou que estaria apenas “fazendo uma graça” com a equipe. Conforme o registro, ele já possui passagem anterior por direção perigosa.

O suspeito foi encaminhado à delegacia sem lesões corporais, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do conduzido.

A motocicleta foi removida ao pátio conforme auto de remoção nº 121559 e apresentava avarias decorrentes da queda.