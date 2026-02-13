Evento cristão “Alegra Rondonópolis” acontece hoje com entrada gratuita e sorteio de prêmios

Uma programação alternativa ao Carnaval acontecerá em Rondonópolis nesta sexta-feira (13) e sábado (14), com a realização do evento cristão “Alegra Rondonópolis”. A iniciativa propõe um ambiente mais familiar e voltado ao abastecimento da fé, nesses dias de festividade tradicionalmente carnavalesca.

O encontro acontece no estacionamento do Estádio Lutero Lopes, com entrada gratuita. Nesta sexta-feira, a programação tem início às 18h30, e no sábado, a partir das 16h.

O evento contará com pregações, momentos de reflexão e apresentações musicais. Entre os participantes, está o Ministério O Pescador Sal da Terra, que irá integrar a programação.

Além das mensagens, o público também poderá acompanhar apresentações musicais e a participação de convidados internacionais, como Esthela Dominguez, Mike Bravo, Sheryll Phillips, Floyd Ellsworth, Sophi Summers e Anna Sweet. A programação inclui ainda show da banda Oásis.

Para atender melhor as famílias, o evento contará com espaço recreativo com playground para crianças durante os dois dias.

Outro destaque é a realização de sorteios ao longo da programação, com a distribuição de cinco motocicletas 0 km e dez aparelhos iPhone 17.

O Alegra Rondonópolis é promovido pela Associação Luz e Sal, com apoio da Prefeitura de Rondonópolis, e conta com a participação do apóstolo Célio Rosa. O evento é aberto ao público e busca reunir pessoas interessadas em vivenciar o período de Carnaval de forma mais tranquila e espiritual.