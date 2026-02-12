Filhotes são encontrados jogados dentro de buraco em Rondonópolis; veja o vídeo

Cinco filhotes de cachorro foram encontrados na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 7h, dentro de um buraco de fundação, em um canteiro de obras na Rua Joaquim Novaes, no bairro Jardim Ipê, em Rondonópolis (MT). Um dos animais já estava morto e os outros quatro foram resgatados com vida.

De acordo com Edivam Alves, pedreiro que trabalha na obra, os animais não estavam no local no fim da tarde de quarta-feira, quando o expediente foi encerrado, o que indica que o crime pode ter ocorrido durante a noite ou madrugada.

Os filhotes estavam dentro de uma estaca escavada e tremiam muito, possivelmente por terem passado a noite ao relento. Próximo ao local, foi encontrado um isqueiro, o que levanta a suspeita de que os responsáveis poderiam ter tentado atear fogo nos animais. Também foi localizado um fone de ouvido, que pode ter sido deixado para trás durante a ação.

Um dos filhotes morreu no local e outro está bastante debilitado. Os funcionários estão levando os animais para tentar atendimento no CIBEAR de Rondonópolis, onde devem receber avaliação veterinária.

Segundo os trabalhadores, há uma câmera de segurança próxima à obra que pode ajudar a identificar quem teria cometido o crime, mas até o momento não houve acesso às imagens.

Vale lembrar que maus-tratos contra animais é crime no Brasil, conforme prevê o artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). Com pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Além disso, se o ato resultar na morte do animal, a pena pode ser aumentada.

O caso deve ser encaminhado às autoridades para investigação.