Foragido da Justiça com várias passagens criminais é preso pela Força Tática no bairro Sagrada Família

Por Laíne Macário
Imagem: Suspeito foi preso pela Forca Tatica Foragido da Justiça com várias passagens criminais é preso pela Força Tática no bairro Sagrada Família
Suspeito foi preso pela Força Tática – Foto: Kleber Araújo/ TV Cidade Record

Um homem com um mandado de prisão em aberto foi detido pela Força Tática da Polícia Militar em Rondonópolis na noite de sexta-feira (13) no bairro Sagrada Família. A prisão ocorreu no bairro Sagrada Família, durante a Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, após a equipe policial identificar um veículo em atitude suspeita.

A equipe da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Força Tática realizava patrulhamento na região quando avistou o veículo parado em frente a uma residência. Após a abordagem, foi realizada a checagem dos dados do indivíduo, que revelou a existência do mandado de prisão civil de número 1006756-74.2024.8.11.0037.01.0001-20.

Diante da constatação do mandado, o homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis, sem lesões aparentes, para as providências legais cabíveis. O detido possui um histórico de passagens criminais, que incluem:

  • Em 2014, registro por porte de arma de fogo.
  • Em 2017, ocorrência de lesão corporal consumada.
  • Em 2018, registros por resistência e desobediência consumadas.
  • Em 2019, ocorrências de ameaça e lesão corporal consumadas.
  • Em 2020, registros de ocorrências de natureza diversa e lesão corporal consumada.
  • Em 2023, ocorrência de preservação de direito consumada.
  • Em 2025, registro por porte de arma de fogo.

