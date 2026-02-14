Foragido da Justiça com várias passagens criminais é preso pela Força Tática no bairro Sagrada Família

Um homem com um mandado de prisão em aberto foi detido pela Força Tática da Polícia Militar em Rondonópolis na noite de sexta-feira (13) no bairro Sagrada Família. A prisão ocorreu no bairro Sagrada Família, durante a Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, após a equipe policial identificar um veículo em atitude suspeita.

A equipe da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Força Tática realizava patrulhamento na região quando avistou o veículo parado em frente a uma residência. Após a abordagem, foi realizada a checagem dos dados do indivíduo, que revelou a existência do mandado de prisão civil de número 1006756-74.2024.8.11.0037.01.0001-20.

Diante da constatação do mandado, o homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis, sem lesões aparentes, para as providências legais cabíveis. O detido possui um histórico de passagens criminais, que incluem: