Força Tática divulga nomes dos quatro mortos em confronto no Jardim Eldorado

A Polícia Militar divulgou na manhã desta quarta-feira (11) a identidade dos quatro criminosos mortos durante confronto com a Força Tática na noite de terça-feira (10), no bairro Jardim Eldorado, em Rondonópolis (MT). A ação ocorreu no âmbito da Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas.

Foram identificados: Lai Tacássio Silva Moreira, 34 anos; Luiz Fernando Leiva de Andreza, 26 anos; Rafael de Souza Lima Martins, 26 anos; e Vitor Hugo Silva da Rosa, 26 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi até o endereço após informações da Agência Local de Inteligência indicando que o imóvel funcionaria como “escritório do crime”, utilizado para armazenamento de armamentos e materiais ilícitos. Ainda conforme o registro, ao entrar no local os policiais visualizaram dois fuzis e munições espalhadas. Durante a ação, a equipe teria sido recebida a tiros, o que levou a revidar à agressão. Após o confronto, os quatro indivíduos foram encontrados baleados. O SAMU foi acionado e os óbitos foram constatados ainda no local.

Na residência foram apreendidos:

Dois fuzis;

Três revólveres;

Uma pistola;

Mais de 200 munições;

Dois tabletes;

Porções de substância análoga à maconha;

Balanças de precisão;

Dinheiro trocado e mochilas.

A Perícia Oficial (Politec) realizou os trabalhos técnicos e recolheu estojos balísticos para análise.

Histórico criminal dos baleados

De acordo com informações repassadas pela PM:

Vitor Hugo Silva da Rosa possuía registros por uso ilícito de drogas (2017), desobediência e dirigir sem CNH (2018), associação para o tráfico (2019), tráfico, corrupção de menores e associação criminosa (2021), além de homicídio doloso consumado no Rio Grande do Sul (2024).

Rafael de Souza Lima Martins tinha passagens por roubo, lesão corporal, uso ilícito de drogas, tráfico e associação para o tráfico, furto, porte ilegal de arma de fogo e desobediência, com registros em cidades como Nova Mutum, Sorriso, Peixoto de Azevedo, Sinop e Campo Verde entre 2015 e 2022.

Lai Tacássio Silva Moreira acumulava registros por tráfico e associação para o tráfico (2010), lesão corporal (2014), uso de drogas (2015), desacato e ameaça (2016), tortura (2017), furto (2022) e prisão por mandado (2025), em Rondonópolis.

Luiz Fernando Leiva de Andreza possuía registros por corrupção de menores (2017), perturbação do sossego (2023) e ocorrência registrada como preservação de direito (2024), em Rondonópolis.

Linha de investigação

O caso será apurado pela Polícia Judiciária Civil. A perícia técnica deverá analisar os elementos coletados na cena para esclarecer detalhadamente a dinâmica do confronto.

A Secretaria de Segurança Pública acompanha o caso. Felizmente nenhum policial foi ferido na ocorrência.

