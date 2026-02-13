Força Tática frustra fuga e prende em flagrante suspeito por tráfico de droga com extensa ficha criminal

Um homem foi preso em flagrante suspeito por tráfico ilícito de drogas nesta sexta-feira (13) no Centro de Rondonópolis. A prisão ocorreu durante a Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas quando a Força Tática da Polícia Militar abordou o suspeito, que tentou fugir. Com ele, foram encontradas 120 porções de substância análoga à pasta base de cocaína e R$ 800,00 em dinheiro.

A equipe da Força Tática realizava rondas na Avenida Bandeirantes, próximo a um posto de combustível quando avistou o indivíduo em atitude suspeita ao lado de uma motocicleta Honda CB 250 Twister. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou correr para o interior de uma residência aparentemente abandonada.

A abordagem foi realizada imediatamente e durante a busca pessoal os entorpecentes e o dinheiro foram localizados no bolso do homem.

Diante do flagrante o foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O conduzido já possuía passagens anteriores por crimes, incluindo tráfico ilícito de drogas.

Passagens Criminais Anteriores