GAP da PM frustra tentativa de fuga e prende casal suspeito por tráfico de drogas no bairro Santa Cruz

Dois indivíduos foram detidos por suspeita de tráfico ilícito de drogas na noite de terça-feira (10) no bairro Santa Cruz em Rondonópolis. A ação que faz parte da Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, ocorreu após denúncias de moradores sobre um ponto de venda de entorpecentes.

A equipe de motopatrulhamento do GAP, com base nas informações recebidas deslocou ao local indicado. Ao se aproximarem da residência, dois indivíduos foram avistados e ao perceberem a presença policial, fugiram para o interior do imóvel abandonando parte dos entorpecentes.

Com o apoio de outra equipe do GAP, foi realizado um cerco policial. Três suspeitos pularam o muro para uma residência vizinha, sendo dois deles detidos. Um terceiro conseguiu escapar pelos telhados das casas adjacentes e não foi localizado.

No interior da residência, a PM apreendeu maconha, cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão, R$ 4,05 em dinheiro e dois aparelhos celulares danificados, prática comum orientada por facções criminosas.

Uma lata de tinta vermelha, possivelmente usada para pichações relacionadas a grupos criminosos, também foi encontrada. Os detidos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. A suspeitas fazia uso de tornozeleira eletrônica e o homem possuía um histórico criminal extenso, incluindo diversas passagens por tráfico de drogas.