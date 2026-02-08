 
Agora MTDestaquesHomem é esfaqueado pela companheira durante discussão no bairro Sagrada Família
DestaquesNotíciasPolíciaRondonópolis
EM RONDONÓPOLIS

Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão no bairro Sagrada Família

Carol Soares
Por Carol Soares
FONTE
VIA
Imagem: VIDEO SITE 2 Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão no bairro Sagrada Família
Homem é esfaqueado no bairro Sagrada Família – Foto: Adilson Oliveira / TV Cidade/ AGORA MT

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar na noite deste sábado (7), após esfaquear o companheiro durante um desentendimento no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis (MT).

De acordo com a Tenente Guedes, da Polícia Militar, a equipe foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de briga entre um casal. Ao chegar no local, os policiais constataram que, durante a discussão, a mulher desferiu um golpe de faca contra o companheiro.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.

Ainda segundo a Polícia Militar, a suspeita relatou inicialmente que o caso teria ocorrido após um desentendimento entre o casal, que estava em casa durante uma confraternização. A suspeita foi detida no local e encaminhada para a 1° Delegacia de Polícia.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que ficará responsável por apurar as circunstâncias da ocorrência.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso