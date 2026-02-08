Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão no bairro Sagrada Família

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar na noite deste sábado (7), após esfaquear o companheiro durante um desentendimento no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis (MT).

De acordo com a Tenente Guedes, da Polícia Militar, a equipe foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de briga entre um casal. Ao chegar no local, os policiais constataram que, durante a discussão, a mulher desferiu um golpe de faca contra o companheiro.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.

Ainda segundo a Polícia Militar, a suspeita relatou inicialmente que o caso teria ocorrido após um desentendimento entre o casal, que estava em casa durante uma confraternização. A suspeita foi detida no local e encaminhada para a 1° Delegacia de Polícia.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que ficará responsável por apurar as circunstâncias da ocorrência.