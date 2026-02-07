 
BAIRRO SÃO FRANCISCO

Homem é surpreendido e morto a tiros ao chegar em casa

A Polícia Militar informou que foram encontradas nove cápsulas deflagradas no local do crime

Laíne Macário
Homicídio no bairro São Francisco – Foto: Kennedy Silva / TV Cidade Record

Cosme Oliveira Moreira, 45 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado (07) na Avenida Presidente Kennedy, localizada no bairro São Francisco, em Rondonópolis-MT. A vítima foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta no momento em que chegava à sua residência.

De acordo com as informações preliminares, Cosme Oliveira Moreira estava em sua motocicleta quando os suspeitos, que também se deslocavam em uma moto de cor vermelha, se aproximaram.

Um dos indivíduos efetuou diversos disparos contra a vítima, e a dupla fugiu do local logo em seguida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e ao chegar constatou o óbito.

Imagem: Viaturas da PM e Policia Civil no local Homem é surpreendido e morto a tiros ao chegar em casa
Viaturas da PM e Polícia Civil no local – Foto: Narciso de Souza

A Polícia Militar informou que foram encontradas nove cápsulas deflagradas no local do crime. O caso está sob investigação para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis.

