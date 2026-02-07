Homem é surpreendido e morto a tiros ao chegar em casa

Cosme Oliveira Moreira, 45 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado (07) na Avenida Presidente Kennedy, localizada no bairro São Francisco, em Rondonópolis-MT. A vítima foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta no momento em que chegava à sua residência.

De acordo com as informações preliminares, Cosme Oliveira Moreira estava em sua motocicleta quando os suspeitos, que também se deslocavam em uma moto de cor vermelha, se aproximaram.

Um dos indivíduos efetuou diversos disparos contra a vítima, e a dupla fugiu do local logo em seguida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e ao chegar constatou o óbito.

A Polícia Militar informou que foram encontradas nove cápsulas deflagradas no local do crime. O caso está sob investigação para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis.