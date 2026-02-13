Homem procurado por homicídio em Rondonópolis é preso em Planaltina no estado de Goiás

Yago Lopes Rodrigues foi preso em Planaltina, Goiás, sob a acusação de homicídio e tentativa de homicídio ocorridos em Rondonópolis, em maio de 2023. A informação foi confirmada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A detenção inicial ocorreu no final do ano passado em um conjunto de quitinetes para trabalhadores rurais, quando ele apresentou documentos falsos. A verdadeira identidade e a existência de um mandado de prisão foram confirmadas após checagem policial nesta sexta-feira (13).

Entenda o caso

O mandado de prisão preventiva contra Yago Lopes Rodrigues foi expedido pela Justiça em decorrência da morte de Arão Ribeiro da Silva, de 29 anos, e da tentativa de homicídio contra uma segunda vítima, de 24 anos. Os crimes foram praticados em um bar na cidade de Rondonópolis. As investigações apontaram que a motivação para o confronto teria sido uma briga iniciada dias antes do ocorrido, envolvendo uma mulher.

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas estavam em um bar quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram disparos. Arão Ribeiro da Silva foi atingido por múltiplos tiros e faleceu no local. A outra vítima foi ferida no abdômen, mas conseguiu buscar abrigo dentro do estabelecimento.

Após ser socorrida, a vítima ferida foi encaminhada ao Hospital Regional, onde permaneceu internada por 12 dias antes de receber alta médica. A apuração policial identificou Yago Lopes Rodrigues como o responsável por efetuar os disparos contra Arão e por conduzir a motocicleta utilizada na ação criminosa.