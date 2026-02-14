Idoso fica ferido com suspeita de fratura após pedalar na contramão e ser atingido por carro

Um idoso de 84 anos ficou ferido com suspeita de fratura no braço após colisão entre bicicleta e carro na tarde deste sábado (14) na região central de Rondonópolis. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Regional.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua Pedro Ferrer. De acordo com as informações preliminares, o idoso transitava em uma bicicleta na contramão da Avenida Bandeirantes. O condutor do carro, que seguia pela Rua Pedro Ferrer avançou no cruzamento sem observar o lado esquerdo, onde o ciclista estava, resultando na colisão.

Após o impacto, o idoso apresentou escoriações e suspeita de fratura no braço, sendo prontamente atendido pelo SAMU. O motorista do veículo não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente para prestar esclarecimentos.