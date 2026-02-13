IFMT abre inscrição para processo seletivo de professor substituto com salário de até 8.058 reais

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) publicou o Edital nº 024/2026, que estabelece as regras para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores substitutos. A seleção visa preencher vagas em diversas áreas do conhecimento distribuídas por 10 campi da instituição no estado.

No total, são ofertadas 19 vagas imediatas. As oportunidades contemplam áreas como Linguagens (Português/Inglês), Física, Matemática, Informática, Engenharia Elétrica, Direito, Administração, História, Filosofia, Agronomia, Sociologia, Filosofia, Alimentos e Educação Física.

As vagas estão distribuídas entre os campi de Sorriso, Cuiabá – Octayde, Confresa, Alta Floresta, Cáceres, São Vicente, Campo NOvo do Parecis, Tangará da Serra, Rondonópolis, Pontes e Lacerda.

A remuneração é composta pelo vencimento básico acrescido da Retribuição por Titulação (RT), variando conforme a jornada de trabalho e o nível de escolaridade do profissional:

Regime de 20 horas: De R$ 3.090,43 (graduação) a R$ 4.867,43 (doutorado).

Regime de 40 horas: De R$ 4.867,77 (graduação) a R$ 8.058,59 (doutorado).

Além do salário, o contratado terá direito a auxílio-alimentação e auxílio-transporte (quando aplicável).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site seletivo.ifmt.edu.br, até o dia 22 de fevereiro de 2026. No ato da inscrição, o candidato precisa anexar em arquivo único (formato PDF) documentos como RG, CPF, diploma de graduação e currículo atualizado.

A seleção consistirá em uma única etapa: o Exame de Desempenho Didático, que será realizado de forma exclusivamente remota (via webconferência) nos dias 02 e 03 de março. Os candidatos deverão ministrar uma aula de 30 a 35 minutos sobre um tema a ser sorteado no dia 26 de fevereiro. É obrigatório o envio do plano de aula por e-mail até o dia 27 de fevereiro.

Resumo do Cronograma

Inscrições: 12/02/2026 a 22/02/2026.

Sorteio de temas para a prova: 26/02/2026.

Envio do Plano de Aula: Até 27/02/2026.

Exame de Desempenho Didático: 02 e 03 de março

Resultado Preliminar: Até 17/03/2026.

Para conferir todos os detalhes e os requisitos específicos de cada área, acesse o edital completo no link https://seletivo.ifmt.edu.br/edital/visualizar/153/.