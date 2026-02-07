Inmet expande rede meteorológica em Mato Grosso com novas estações automáticas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), está ampliando a cobertura do monitoramento climático em Mato Grosso com a instalação de novas estações automáticas e a realização de manutenções técnicas em equipamentos já em operação. As ações fortalecem a geração de dados meteorológicos no estado e garantem informações mais precisas e contínuas para produtores rurais, gestores públicos, pesquisadores e órgãos de defesa civil.

“O Inmet é um instituto de excelência que presta um serviço fundamental para avançarmos com eficiência na produção de alimentos e desenvolvimento da atividade agropecuária no país, por isso investimos na sua modernização, novas instalações e aprimoramento”, comentou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Na semana passada, foi instalada uma nova estação no município de Cáceres. No mesmo período, as unidades de Primavera do Leste e Campo Verde passaram por manutenção preventiva, assegurando o pleno funcionamento dos sensores e a confiabilidade das medições.

Já nesta semana, o Inmet implantou novas estações em Barra do Bugres e Mirassol D’Oeste, esta última ainda em fase de execução. Também foi realizada manutenção técnica na estação de Salto do Céu.

Com as novas instalações e a modernização das estruturas existentes, a rede meteorológica do estado ganha maior capilaridade, ampliando o alcance das observações em diferentes regiões do território mato-grossense.

De acordo com o ministro, as medidas permitem previsões meteorológicas mais precisas e robustas. “Podemos minimizar perdas, economizar recursos e transformar desafios em oportunidades. Com criatividade, inovação e união da sociedade e do poder público, podemos alavancar a produção e a produtividade em pontos estratégicos para a economia brasileira”, completou Fávaro.

As estações automáticas operam de forma contínua, com coleta e envio de informações a cada hora. São registrados dados como temperatura, umidade do ar, volume de chuva, direção e velocidade do vento, pressão atmosférica e radiação solar. As informações são públicas, gratuitas e podem ser acessadas em tempo real no portal do Inmet.

A expansão e o reforço da rede contribui diretamente para o planejamento das atividades agropecuárias, apoiando decisões sobre plantio, colheita, irrigação e manejo de culturas. Os dados também subsidiam alertas para eventos extremos, como temporais, estiagens e ondas de calor, favorecendo ações preventivas e reduzindo riscos para a população e para a produção agrícola.

A iniciativa integra o plano de modernização do Inmet, que prevê a ampliação do número de estações automáticas em todo o país ao longo do ano, fortalecendo a qualidade das informações meteorológicas e ampliando o acesso da sociedade a dados técnicos confiáveis.