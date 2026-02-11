Jovem dada como desaparecida é encontrada pela Polícia Civil e grava vídeo dizendo que está bem

A Polícia Civil de Pedra Preta, com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, localizou Maria Eduarda Pereira Soares, de 21 anos, comunicada como desaparecida desde 08/02/2026.

As diligências apontaram que a jovem deixou a cidade por iniciativa própria, após pedir demissão do trabalho e embarcar para Porto Alegre. Ela habilitou novo número telefônico e realizou contato com familiares informando que estava bem. Não há indícios de crime.

Na manhã desta quarta-feira (11/02/2026), o Delegado Regional Santiago Rozendo Sanches e Silva concedeu entrevista esclarecendo que, conforme os levantamentos já realizados pela Polícia Civil, não havia elementos que indicassem situação de desaparecimento forçado ou prática criminosa.

Após a divulgação da matéria pelo site Agora MT, o Delegado Regional passou a receber ofensas e acusações infundadas. Paralelamente, familiares da jovem passaram a divulgar informações de que ela teria sido vítima de tráfico humano. A mãe também publicou áudios e vídeos nas redes sociais afirmando que as declarações do Delegado seriam inverídicas e que as investigações da Polícia Civil não teriam respaldo probatório.

Entretanto, em vídeo gravado hoje na presença da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a própria jovem declarou ter saído de Pedra Preta por vontade própria, afirmando que está bem, que deseja permanecer em Porto Alegre e que, neste momento, não pretende retornar ao município de origem, tendo inclusive realizado contato com familiares para tranquilizá-los.

A Polícia Civil reforça que todas as informações foram apuradas com responsabilidade e dentro da legalidade, destacando que as acusações e ofensas direcionadas ao Delegado Regional e à instituição são inverídicas, reiterando o compromisso com a transparência e a fiel apuração dos fatos.