Jovem de 18 anos sem habilitação é detido após direção perigosa em Rondonópolis

Um jovem de 18 anos foi detido na tarde de domingo (1º), por volta das 16h40, após praticar direção perigosa, desobedecer ordem policial e conduzir veículo sem habilitação em via pública, no bairro Coophalis, em Rondonópolis (MT).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada durante patrulhamento ostensivo na Avenida Sete Copas, em frente a uma conveniência, onde vários motociclistas realizavam manobras perigosas, como empinar motos e provocar ruídos semelhantes a disparos de arma de fogo. A situação causava aglomeração de pessoas e impedia o tráfego normal de veículos na via.

Durante a ação, os policiais visualizaram um condutor do sexo masculino, sem capacete, pilotando uma motocicleta em alta velocidade e realizando manobras arriscadas, colocando em risco a própria integridade física e a de terceiros. Foi dada ordem legal de parada, que foi desobedecida, dando início a um acompanhamento policial.

Segundo a PM, durante a fuga, o jovem percorreu diversas ruas em alta velocidade, ignorou sinais sonoros da viatura e assumiu risco de colisões e acidentes graves. Ao longo do trajeto, o condutor caiu três vezes e continuou a tentativa de fuga, até perder o controle da motocicleta em uma rotatória na Avenida Júlio Campos, nas proximidades de uma farmácia, onde caiu novamente no chão.

O jovem sofreu lesões no cotovelo esquerdo e no calcanhar esquerdo, sendo encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A motocicleta foi removida ao pátio e foram adotadas as medidas administrativas de trânsito.

O caso foi registrado como direção perigosa, desobediência e falta de habilitação para dirigir veículo, conforme a legislação vigente.