Jovem de 18 anos sem habilitação é detido após direção perigosa em Rondonópolis

Mesmo caindo três vezes durante o acompanhamento policial, o suspeito seguiu tentando fugir da polícia; jovem foi pego quando perdeu o controle em uma rotatória

Carol Soares
Por Carol Soares
Um jovem de 18 anos foi detido na tarde de domingo (1º), por volta das 16h40, após praticar direção perigosa, desobedecer ordem policial e conduzir veículo sem habilitação em via pública, no bairro Coophalis, em Rondonópolis (MT).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada durante patrulhamento ostensivo na Avenida Sete Copas, em frente a uma conveniência, onde vários motociclistas realizavam manobras perigosas, como empinar motos e provocar ruídos semelhantes a disparos de arma de fogo. A situação causava aglomeração de pessoas e impedia o tráfego normal de veículos na via.

Durante a ação, os policiais visualizaram um condutor do sexo masculino, sem capacete, pilotando uma motocicleta em alta velocidade e realizando manobras arriscadas, colocando em risco a própria integridade física e a de terceiros. Foi dada ordem legal de parada, que foi desobedecida, dando início a um acompanhamento policial.

Segundo a PM, durante a fuga, o jovem percorreu diversas ruas em alta velocidade, ignorou sinais sonoros da viatura e assumiu risco de colisões e acidentes graves. Ao longo do trajeto, o condutor caiu três vezes e continuou a tentativa de fuga, até perder o controle da motocicleta em uma rotatória na Avenida Júlio Campos, nas proximidades de uma farmácia, onde caiu novamente no chão.

O jovem sofreu lesões no cotovelo esquerdo e no calcanhar esquerdo, sendo encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A motocicleta foi removida ao pátio e foram adotadas as medidas administrativas de trânsito.

O caso foi registrado como direção perigosa, desobediência e falta de habilitação para dirigir veículo, conforme a legislação vigente.

