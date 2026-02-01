Mãe e filha ficam feridas em Rondonópolis após pneu de moto estourar no Anel Viário

Mãe e filha ficaram feridas após uma queda de moto na tarde deste domingo (01) no Anel Viário sentido BR/Jardim das Flores próximo ao Socioeducativo em Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, a mãe de 44 anos e a filha de 15 anos estavam em uma Biz 100 e em determinado momento o pneu traseiro estourou, fazendo com que as ocupantes da motocicleta sofressem a queda.

O capacete da jovem saiu da cabeça e ela acabou batendo com forte impacto no chão, a mãe teve escoriações e se queixava de dores no tórax.

No momento da queda passava um caminhoneiro que parou e prestou socorro as vítimas até a chegada da equipe de socorro.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, uma levou a garota para o Hospital Regional com suspeita de Traumatismo Crânio Ecefálico (TCE) e mãe foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Antes de ser encaminhada para a unidade hospitalar a mãe entrou em contato com familiares para acompanhar a filha menor ao Hospital Regional.