Casal é preso na BR-364 com mais de 120 emagrecedores ilegais escondidos nas roupas íntimas

Casal que seguia para Cuiabá foi abordado em Rondonópolis; medicamentos estavam ocultos no corpo da passageira e nas roupas do motorista

Carol Soares
Por Carol Soares
Emagrecedores ilegais foram apreendidos pela PRF – Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de medicamentos emagrecedores na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 7h, no km 211 da BR-364, em Rondonópolis (MT).

A abordagem foi feita a um veículo Fiat Cronos, conduzido por um homem de 30 anos, que tinha como passageira uma mulher de 35 anos. Segundo a PRF, o casal apresentou nervosismo excessivo e mãos trêmulas ao ser questionado sobre a viagem. Eles informaram que saíram de Campo Grande (MS) com destino a Cuiabá (MT), onde visitariam parentes, e afirmaram ser estudantes de medicina no Paraguai.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam um volume sob as roupas da passageira. Após consulta aos sistemas, foi constatado que o motorista já possuía passagem por tráfico de drogas, registrada em abril de 2024, o que motivou uma vistoria mais detalhada.

Emagrecedores ilegais foram apreendidos pela PRF – Foto: PRF

Na busca pessoal, os agentes encontraram diversos frascos de medicamentos escondidos dentro do sutiã e da calcinha da mulher, além de unidades nos bolsos da calça do condutor. Após conferência, foi verificado que se tratava de medicações utilizadas para emagrecimento e outras substâncias.

Ao todo, foram apreendidos:

  • 60 frascos de TG;

  • 47 frascos de Lipoless;

  • 4 frascos de Gluconex;

  • 2 frascos de Testenat Depot;

  • 1 frasco de Drostanolona Propionato;

  • 3 canetas de Retratutide;

  • 1 frasco de Cabertrix;

  • 5 cartelas de Lispax.

Questionada, a mulher afirmou apenas que adquiriu os produtos em Ponta Porã (MS) e que os levaria para Cuiabá, mas não informou qual seria a destinação dos medicamentos.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil em Rondonópolis.

