 
Agora MTDestaquesMilitares da 17ª Cia Independente recuperam moto furtada e devolvem ao proprietário...
DestaquesNotíciasPolícia
TOLERÂNCIA ZERO

Militares da 17ª Cia Independente recuperam moto furtada e devolvem ao proprietário em Rondonópolis

O veículo CG Fan 125 de cor azul foi localizado abandonado após denúncias

Laíne Macário
Por Laíne Macário
FONTE
VIA
Imagem: Moto recuperada pela 17CIPM Militares da 17ª Cia Independente recuperam moto furtada e devolvem ao proprietário em Rondonópolis
PMMT

A Polícia Militar de Rondonópolis recuperou uma motocicleta furtada na noite de terça-feira (10) no bairro Jardim Assunção. O veículo CG Fan 125 de cor azul foi localizado abandonado após denúncias de moradores da região.

A guarnição da 17ª CIPM Operária, que atua sob o 4° Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso encontrou a moto durante rondas pelo bairro. Moradores informaram que o veículo estava no local há aproximadamente dois dias.

Após a checagem da placa a equipe conseguiu entrar em contato com o proprietário que relatou que estava em viagem e não havia percebido o furto de seu veículo. Ao retornar para casa, notou a ausência da moto e em seguida recebeu a ligação da Polícia Militar informando sobre a localização.

Ele foi orientado a comparecer à 1ª Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso