Militares da 17ª Cia Independente recuperam moto furtada e devolvem ao proprietário em Rondonópolis

A Polícia Militar de Rondonópolis recuperou uma motocicleta furtada na noite de terça-feira (10) no bairro Jardim Assunção. O veículo CG Fan 125 de cor azul foi localizado abandonado após denúncias de moradores da região.

A guarnição da 17ª CIPM Operária, que atua sob o 4° Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso encontrou a moto durante rondas pelo bairro. Moradores informaram que o veículo estava no local há aproximadamente dois dias.

Após a checagem da placa a equipe conseguiu entrar em contato com o proprietário que relatou que estava em viagem e não havia percebido o furto de seu veículo. Ao retornar para casa, notou a ausência da moto e em seguida recebeu a ligação da Polícia Militar informando sobre a localização.

Ele foi orientado a comparecer à 1ª Delegacia de Polícia para as providências necessárias.