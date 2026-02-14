Ministro da Saúde fala da conscientização sobre uso de preservativos para prevenção de doenças durante os carnavais

Neste final de semana, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visita três capitais brasileiras – Recife (PE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ) – para conscientizar sobre a importância de a população se proteger contra infecções sexualmente transmissíveis neste carnaval e durante todo o ano. A iniciativa faz parte da estratégia do Ministério da Saúde de fortalecer a prevenção combinada e ampliar o acesso à informação, aos preservativos e aos testes rápidos em todo o país.

Em Recife, neste sábado (14), o ministro abriu a agenda do Carnaval 2026 em um café da manhã com representantes do bloco Galo da Madrugada. Na ocasião, Padilha lembrou que este é o primeiro carnaval em que o SUS disponibiliza dois novos modelos de preservativos — o texturizado (TEX) e o ultrafino (SENSI) — incorporados em 2025 para ampliar a adesão, especialmente entre jovens.

“Contamos hoje com diversos profissionais de saúde para garantir um Carnaval seguro e maravilhoso aqui em Recife e no país. Temos profissionais do SAMU, postos de atendimento, postos de testagem para sífilis e HPV, além das vacinas contra o HPV e o sarampo. É importante estar protegido sempre. Para isso, seguimos com a distribuição das camisinhas, masculinas e femininas, e da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição)”, destacou Padilha.

A capital pernambucana também foi palco do encontro entre duas versões do personagem que é símbolo das campanhas de imunização no Brasil. O mascote do SUS, Zé Gotinha, ganhou uma versão gigante, o boneco Zé Gotão, criado pelo artista pernambucano Miguel dos Bonecos. Unindo cultura popular e saúde, as duas versões do personagem participaram da programação carnavalesca pelas ruas do Recife e de Olinda levando a mensagem do SUS de incentivo à vacinação e a importância da prevenção de doenças, especialmente em um período de grande circulação de pessoas.

Durante a passagem pelo Galo, Padilha destacou que 138 milhões de preservativos foram distribuídos aos estados nos últimos três meses para reforçar os estoques no período de Carnaval. Do total, cerca de 132 milhões são preservativos externos — incluindo as versões TEX e SENSI — e 3,8 milhões são internos, de látex ou nitrílica.

A mobilização integra a campanha “Carnaval com prevenção. Antes, durante e depois da folia, é o Governo do Brasil do seu lado”, protagonizada pela cantora Gaby Amarantos, chamando a atenção, especialmente, de jovens e jovens adultos.

A ação reforça a estratégia de prevenção combinada disponível no SUS, que inclui vacinação contra hepatites A e B e HPV, testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais, além da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), que pode ser iniciada em até 72 horas após uma situação de risco.

Após a agenda no Recife, o ministro segue para Salvador, onde participa de ações de mobilização nos circuitos da capital baiana. Em visita ao posto de testagem “Fique Sabendo”, em Ondina, Padilha ressaltou a importância do diagnóstico precoce do HIV como estratégia central de saúde pública.

“A testagem é uma ferramenta essencial para salvar vidas. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de iniciar o tratamento, melhorar a qualidade de vida e interromper a cadeia de transmissão do vírus”, declarou.

No domingo (15), já no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde visita o posto médico do Circuito de Blocos de Rua e as instalações do Posto Médico do Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. Nos dois locais, sensibilizará a população sobre a campanha oficial de Carnaval, relembrando que as Unidades Básicas de Saúde estão abastecidas com preservativos internos e externos, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais e autoteste de HIV, vacinas e profilaxias pré e pós exposição.

Onde encontrar preservativos e testes

Os preservativos externos e internos são distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs) e em ações itinerantes realizadas em grandes eventos, como o Carnaval.

Os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais também estão disponíveis gratuitamente nas UBSs e nos CTAs em todo o país, com resultado em poucos minutos e garantia de sigilo. Em caso de exposição a uma situação de risco, a PEP pode ser iniciada em até 72 horas, mediante avaliação nos serviços de saúde.

Dicas para aproveitar o Carnaval de forma tranquila

Beba água para se hidratar

Use protetor solar

Se for viajar para área de mata, vacine-se contra Febre Amarela

Previna-se contra HIV, hepatites B e C, sífilis e outras ISTs