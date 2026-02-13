 
Morre no Hospital Regional motociclista envolvido em acidente no bairro Sagrada Família
EM RONDONÓPOLIS

Morre no Hospital Regional motociclista envolvido em acidente no bairro Sagrada Família

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros, constatando Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave e fratura na perna esquerda

Motocicleta envolvida no acidente – Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

Kelvyn Aparecido Moreno dos Santos, de 30 anos, faleceu no início da noite de quinta-feira (12) no Hospital Regional de Rondonópolis, após não resistir aos ferimentos de um acidente. A colisão ocorreu por volta das 14h do mesmo dia, na Avenida Valter Farias Ribeiro no bairro Sagrada Família envolvendo a moto pilotada por ele e um cavalo mecânico.

De acordo com informações do motorista do caminhão, chovia no momento do acidente. Kelvyn pilotava uma motocicleta XRE 300 quando perdeu o controle do veículo e colidiu com a parte frontal da cabine do cavalo mecânico. O impacto resultou em ferimentos graves para o motociclista, que precisou ser intubado ainda no local.

Vítima sendo socorrida pela equipe do Samu – Foto: Adilson Oliveira/ TV Cidade Record

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros, constatando Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave e fratura na perna esquerda. Kelvyn foi encaminhado ao Hospital Regional em estado crítico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu horas depois.

kelvyn estava com uniforme de serviço quando aconteceu o acidente.

Acidente no Sagrada Família – Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

