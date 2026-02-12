 
Agora MTDestaquesMotociclista fica em estado grave, é intubado e levado para o Hospital...
DestaquesNotíciasPolícia
SAGRADA FAMÍLIA

Motociclista fica em estado grave, é intubado e levado para o Hospital Regional após acidente em Rondonópolis

O motorista de um cavalo mecânico (cabine de carreta) relatou que chovia no momento do acidente e o motociclista perdeu o controle e bateu lateral

Laíne Macário
Por Laíne Macário
FONTE
VIA
Imagem: O motociclista foi socorrido em estado grave Motociclista fica em estado grave, é intubado e levado para o Hospital Regional após acidente em Rondonópolis
O motociclista foi socorrido em estado grave – Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

Um acidente de forte impacto deixou um motociclista ferido na tarde desta quinta-feira (12). O fato aconteceu no bairro Parque Sagrada Família em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o motociclista estava sozinho e conduzia uma XRE 300 pela Avenida Valter Farias Ribeiro sentido bairro/Centro.

Imagem: Motocicleta envolvida no acidente Motociclista fica em estado grave, é intubado e levado para o Hospital Regional após acidente em Rondonópolis
Motocicleta envolvida no acidente – Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

Na mesma avenida em percurso oposto seguia o motorista de um cavalo mecânico (cabine de carreta) ele relatou que chovia no momento do acidente e o motociclista perdeu o controle e bateu lateral.

Imagem: Acidente no Sagrada Familia Motociclista fica em estado grave, é intubado e levado para o Hospital Regional após acidente em Rondonópolis
Acidente no Sagrada Família – Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

O motociclista ficou em estado grave, foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), precisou ser reanimado e intubado no local e foi encaminhado para Hospital Regional com Traumatismo Crânio Ecefálico (TCE) e fratura na perna esquerda.

O motorista não se feriu e permaneceu no local.

Imagem: Vitima sendo socorrida pela equipe do Samu Motociclista fica em estado grave, é intubado e levado para o Hospital Regional após acidente em Rondonópolis
Vítima sendo socorrida pela equipe do Samu – Foto: Adilson Oliveira/ TV Cidade Record

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso