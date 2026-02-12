Motociclista fica em estado grave, é intubado e levado para o Hospital Regional após acidente em Rondonópolis

Um acidente de forte impacto deixou um motociclista ferido na tarde desta quinta-feira (12). O fato aconteceu no bairro Parque Sagrada Família em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o motociclista estava sozinho e conduzia uma XRE 300 pela Avenida Valter Farias Ribeiro sentido bairro/Centro.

Na mesma avenida em percurso oposto seguia o motorista de um cavalo mecânico (cabine de carreta) ele relatou que chovia no momento do acidente e o motociclista perdeu o controle e bateu lateral.

O motociclista ficou em estado grave, foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), precisou ser reanimado e intubado no local e foi encaminhado para Hospital Regional com Traumatismo Crânio Ecefálico (TCE) e fratura na perna esquerda.

O motorista não se feriu e permaneceu no local.